古代日本と渡来の文化（上田正昭先生古希記念論文集・学生社）

古代の日本と渡来の文化 上田正昭先生古稀記念論文集 小冊子「略年譜 ...

古代日本と渡来系移民: 百済郡と高麗郡の成立 (古代渡来文化研究 2)

渡来・帰化・建郡と古代日本: 新羅人と高麗人 (古代渡来文化研究)