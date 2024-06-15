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ゲームボーイポケット　ソフトセット
商品番号 C53241461298
商品名

ゲームボーイポケット　ソフトセット
ブランド名 ゲームボーイ
特別価格 税込 3,192 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ゲームボーイポケット　レッドカラー本体ポケモン赤ゲームボーイカメラレッドカラー全てレッドカラーなセットになります。本体に裏蓋あります。分解してメンテナンス及びクリーニングを行いました。稼働や操作音量など諸々良好です
http://narcologia.ru/goods/peroration185415.html
http://narcologia.ru/goods/peroration669615.html
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