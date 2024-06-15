ゲームボーイポケット　ソフトセット

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商品詳細
ゲームボーイポケット レッドカラー本体ポケモン赤ゲームボーイカメラレッドカラー全てレッドカラーなセットになります。本体に裏蓋あります。分解してメンテナンス及びクリーニングを行いました。稼働や操作音量など諸々良好です
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