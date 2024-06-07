②稲垣潤一ファンクラブ会報誌『J-FREAK』Vol.70~79　11冊セット

②稲垣潤一ファンクラブ会報誌『J-FREAK』Vol.70〜79 合計11冊セット※Vol.70＋薄いVol.701/2(2冊)※Vol.71・72は合併号＋薄いVol.71・72(2冊)Vol.78が2冊ありますが、写真５枚目がVol.78で、写真６枚目はVol.79だと思います。★断捨離の為整理をしていたら、以前出品した『J-FREAK』の続き、Vol.60~90・92~95が新たに見つかったので４回に分けて出品させて頂きます。(Vol.91は残念なことに行方不明)リニューアルされた冊子です。ファイルケースに入れて暗所で保管をしていましたが、1993年~1998年代の会報誌になりますので、経年劣化による痛み・汚れ・色あせ・スレ・折れ・シワ等があるかと思います。ご理解ご了承して頂くようお願いいたします。細かいことが気になる方は、ご購入をお控えください。古い冊子だということをご理解頂ける方、よろしくお願いいたします。☆．。．:*・゜☆．。．:*・゜☆．。．:*・゜会報誌『J-FREAK』を全部まとめてご購入頂ける場合は、合計金額35,000円より3,000円値引きの３２,０００円にさせて頂きます。(①②③④全部で３６冊)



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