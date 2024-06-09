女虐　悪魔の悦び　痛いのが好き　【入手困難品】

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商品詳細
ピンク映画の新鋭佐藤寿保監督が、1996年に制作した和製スプラッターホラーです。今やドラマ等で活躍する若き日の阿部サダヲが主演しています。テレビデビューを果たしてから4年目で、まだ新人時代の初々しい姿が見れます。この映画は国内よりも海外の方が評価されており、1990年代に制作された数少ない日本版スプラッタームービーの中でも、クオリティが高く、エロとホラーを融合させた秀逸な作品となっております。既にDVDは廃盤になっておりますので、入手困難な作品です。DISK盤面にはキズや汚れ等無く美品です。（国内正規版であり、レンタル落ちではありません）プチプチに包んで丁寧に発送致します。
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