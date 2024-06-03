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- 清 乾隆年製款 茶葉末釉 茶碗 蕎麦釉抹茶碗★時代物★◉美品◉
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商品詳細
清乾隆年製款茶葉末釉茶碗蕎麦釉抹茶碗★時代物★◉美品◉4D0927サイズ(約)径11.5cm、高さ7.5㎝、重さ281ｇ
http://narcologia.ru/goods/injure367567.html
http://narcologia.ru/goods/freshman18056.html
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