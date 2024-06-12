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ポケモンカード ヒナツ SR ダークファンタズマ ARS9
商品番号 U40952102211
商品名

ポケモンカード ヒナツ SR ダークファンタズマ ARS9
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 3,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※ご購入前にプロフィール欄の確認をお願いいたします。ポケモンカードヒナツSRARS鑑定9評価BOX開封にて入手し、自身で鑑定に出した完全ワンオーナー品です。クリスタルパックはARSから返送された状態のままで、こちらで開封しておりません。グレーディング9の要因は写真三枚目にあります、裏面右上の初期傷と思われます。それ以外に目につく傷や横線縦線はありません。濡れ対策の上厳重に梱包し、らくらくメルカリ便(ネコポス)で発送します。以上、よろしくお願いいたします。ポケカポケモンロストアビス白熱のアルカナパラダイムトリガーVSTARユニバースSRアルセウスギラティナポケセンユウリマリィリーリエアセロラシロナカイミモザスカーレットバイオレットPSA9PSA10BGSARS10遊戯王青眼の白龍真紅眼の黒竜ブラックマジシャンガールラビュリンスエクレシアプリシクレリーフシャドバエボルヴホロライブヴァイスシュヴァルツボックスパックシングル···シングル
http://narcologia.ru/goods/update736395.html
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