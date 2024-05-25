イブラヒム 誕生日グッズ フルセット

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商品詳細
フルセット、未開封のまま保管していました。≪キャンバスパネル≫素材：キャンバス地、木サイズ：約縦273mm×横190mm×厚さ17mm≪ブロマイド付きアクリルフォトフレーム≫（複製直筆サイン・メッセージ入り）素材：アクリル、鉄、紙フォトフレームサイズ：約H170mm×W130mmブロマイドサイズ：約H127mm×W89mm≪メタルチャーム≫サイズ：直径40mm≪缶バッジ2種セット≫サイズ：約56mm、約75mm⚠ボイス、壁紙はつきませんイブラヒムメイフにじさんじ
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