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茶道具　通次阿山作　乾山写　雪松　鉢　茶碗　共箱　C　5701
商品番号 C29564907223
商品名

茶道具　通次阿山作　乾山写　雪松　鉢　茶碗　共箱　C　5701
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 7,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...茶道具大きさ　高さ約12.5㎝　幅約21.2㎝土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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茶道具　通次阿山作　乾山写　雪松　鉢　茶碗　共箱　C　5701
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茶道具 通次阿山作 乾山写 雪松 鉢 茶碗 共箱 C 5701 - 陶芸
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