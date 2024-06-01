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アルコン作　鉛筆画　（後光駆け馬）インテリアアート　ステンレス製額　EB
商品番号 F18884102436
商品名

アルコン作　鉛筆画　（後光駆け馬）インテリアアート　ステンレス製額　EB
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 3,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

絵画の種類···その他　　　　鉛筆画形式···額縁入り　　　　　　ステンレス枠額主題···動物　　　　　　　　馬　　　【　後光駆け馬　】　　動物画主な画材···色鉛筆　　　　　鉛筆画　　　倉敷芸術科学大学　　　　　アルコン　【　アルムナイコンソーシアムの略　】　　　　　　　　　倉敷出身の陶芸作家の会という意味　　　サイズ　　　額　　60cmX43cm作品　49cmX32cmなかなかリアルで、額の中から　　　　　　　　今でも駿馬が走り出してくる勢いある作品です。　　　　　　　　現代アート　　　面白い作品です。　　　　　　　　お好きな方のご入札参加お待ち申し上げます。
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