アルコン作 鉛筆画 （後光駆け馬）インテリアアート ステンレス製額 EB ...

絵画の種類···その他 鉛筆画形式···額縁入り ステンレス枠額主題···動物 馬 【 後光駆け馬 】 動物画主な画材···色鉛筆 鉛筆画 倉敷芸術科学大学 アルコン 【 アルムナイコンソーシアムの略 】 倉敷出身の陶芸作家の会という意味 サイズ 額 60cmX43cm作品 49cmX32cmなかなかリアルで、額の中から 今でも駿馬が走り出してくる勢いある作品です。 現代アート 面白い作品です。 お好きな方のご入札参加お待ち申し上げます。



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