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たまごっち FANTASTICS コラボ BTTM 中島颯太
商品番号 I40031872449
商品名

たまごっち FANTASTICS コラボ BTTM 中島颯太
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 3,432 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FANTASTICS（中島颯太デザイン）×たまごっち購入時から箱（裏面）が汚れています。ご理解のある方のみご購入をお願いいたします。新品未使用未開封になりますが自宅保管になります。未開封のため購入後の返品・キャンセルはお断りさせていただきます。即購入OK⭕️FANTASTICSたまごっち中島颯太BACKTOTHEMEMORIESPART3BTTMOriginalTamagotchi～BACKTOTHEMEMORIESver.～未開封のため、万が一初期不良の場合は直接メーカーにお問い合わせ下さい。まとめ売りもしておりますのでお気軽にお声掛けください。素人管理のため、神経質な方は御遠慮くださいませ。※ご購入の際はプロフをご確認ください
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