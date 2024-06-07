ヴァイオレットエヴァーガーデン 劇場版特典　まとめ売り

ヴァイオレットエヴァーガーデン劇場版パンフレット フライヤー(3枚)ムビチケ特典クリアファイル映画特典小説 8冊コンプリート(永遠と自動手記人形、劇場版ヴァイオレットエヴァーガーデン)ラストレターパンフレット、ラストレターは一読のみ、特典小説等は読んでないものもありますが中身確認のために開封しております。特典小説全て揃っておりますが、もし中身確認の写真が欲しければ開封して写真撮りますのでコメントにてお願いします。埃等被らないように袋にいれて保管していたので、状態は良いかと思います。また、パンフレットの表紙に黒い点のようなものが複数ありますが、紙の性質上のパルプ？などが入っているものと思われます。購入した時からでしたので、ご了承ください。即購入可能、バラ売りは不可です。劇場版来場者特典小説 8冊ギルベルト・ブーゲンビリアと儚い夢べネディクト・ブルーの菫オスカーの小さな天使ヴァイオレットエヴァーガーデンifアン・マグノリアと十九歳の誕生日リオン・ステファノティスと一番星シャルロッテ・エーベルフレイヤ・フリューゲルと森の王国イザベラ・ヨークと花の雨



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