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引取限定 CLASSIC PRO CPC08W　8Uラックケース
商品番号 W37879063143
商品名

引取限定 CLASSIC PRO CPC08W　8Uラックケース
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 3,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆東京都目黒区祐天寺での引取限定となります☆引取が難しい場合、目黒区から半径10km以内でしたらプラス1000円でお届けいたします！以前譲っていただいたものですが、使用しなくなった為出品いたします。通常使用による傷や汚れはありますが、比較的綺麗と感じます。ビスは14本付いております。スペック■仕様：カーペット■サイズ：8U■奥行：58cm■取付けネジ：付属■リアラックレール：付属■ハンドル：両側■キャスター：付■外寸W：53.5cm■外寸D：58cm■外寸H：56cm■重量：約27kg■備考：19インチ・ラックケーススタジオラックライブハウススタジオPA
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