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【美品】マーベルレジェンド スパイダーマン 3パック ノーウェイホーム
商品番号 I30938372484
商品名

【美品】マーベルレジェンド スパイダーマン 3パック ノーウェイホーム
ブランド名 ハズブロ
特別価格 税込 5,593 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マーベルレジェンド　スパイダーマンノーウェイホーム3パックセット状態確認のための開封済み。その後ガラスケースに飾っていました。※追記※フレンドリーネイバーフッドスパイダーマンのみ目部分をリアルタッチグレーでリペイント済み（劇中の目の色に合わせてます。画像参照）S.H.Figuartsスパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム
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