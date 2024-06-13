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美品　茶道具　丹波焼　石田陶春　窯変文琳茶入　　　茶入れ　共箱　仕覆（伊藤間道）
商品番号 A97883365783
商品名

美品　茶道具　丹波焼　石田陶春　窯変文琳茶入　　　茶入れ　共箱　仕覆（伊藤間道）
ブランド名 Avital
特別価格 税込 6,075 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#こちらを押すと出品中の茶入窯変による流釉、釉薬溜まりの景色仕覆は可愛らしく素敵な作品です。未使用品ですが長期自宅保管古い物としてのご理解写真確認後のご購入お願いいたします。工芸品骨董品お好きな方もいかがでしょうか。
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