#こちらを押すと出品中の茶入窯変による流釉、釉薬溜まりの景色仕覆は可愛らしく素敵な作品です。未使用品ですが長期自宅保管古い物としてのご理解写真確認後のご購入お願いいたします。工芸品骨董品お好きな方もいかがでしょうか。



美品 茶道具 丹波焼 石田陶春 窯変文琳茶入 茶入れ 共箱 仕覆（伊藤間道）-



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2023年最新】丹波 陶春の人気アイテム - メルカリ



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茶道具 陶峰 備前 文琳茶入 仕覆 共箱入り | www.esn-ub.org



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藤井香雲堂ジャーナル 『J.F.K.』 | SSブログ



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