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沈香持珠弥勒佛立像(整理番号:AJ16)
商品番号 F58125795224
商品名

沈香持珠弥勒佛立像(整理番号:AJ16)
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 58,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

沈香持珠弥勒佛立像(整理番号:AJ16)235000円上品香り持つ沈香で彫刻した佛珠を持つ弥勒佛立像です。沈香佛像サイズ:約11cm*7.7cm*1.8cm沈香佛像重さ:20g
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