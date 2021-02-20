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- 沈香持珠弥勒佛立像(整理番号:AJ16)
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商品詳細
沈香持珠弥勒佛立像(整理番号:AJ16)235000円上品香り持つ沈香で彫刻した佛珠を持つ弥勒佛立像です。沈香佛像サイズ:約11cm*7.7cm*1.8cm沈香佛像重さ:20g
http://narcologia.ru/goods/cotton31361.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild252852.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful566951.html
沈香持珠弥勒佛立像(整理番号:AJ16)
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