エレキギター　Maison 初心者

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Maisonレスポールタイプ LP-28／CSサクラ楽器 初心者入門用セットスタンド付弟が入門セットで購入したようですが、あまり使わず不要になりました。私はギターに詳しくないのですが、付属品は写真に写っているものが付きますので、ご確認いただけたらと思います。※チューナーの中で電池が溶けていました。電池は取り出しましたが、きちんと作動するかが不安です。※弦が一本切れてます。※平成25年、当時2万円ほどで購入。