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獣電池8本セット　エンプティ　デーボスイン DX 獣電戦隊キョウリュウジャー
商品番号 F61573410839
商品名

獣電池8本セット　エンプティ　デーボスイン DX 獣電戦隊キョウリュウジャー
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バラ売り不可子供が遊んだ獣電池です。傷や色はげ、使用感がございます。No.4ザクトル(エンプティ　デーボスイン)No.6プテラゴードン(デーボスイン)No.14スティメロ(エンプティ　デーボスイン)No.17オビラップー(エンプティ)No.21アーケノロン(デーボスイン)獣電池DX
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