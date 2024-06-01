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- 中国美術 清末民国時代【鉄画軒製】朱泥漢詩画文筆筒 直径約11.5cm
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商品詳細
高さ約12.5cm詳しくは写真をご覧ください。気になる点がある神経質な方は購入を御遠慮願います。見落としで説明には無く、画像にて確認できるものもございますので状態は画像にてご確認後納得の上ご購入をお願いいたします。
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中国古玩 在印 朱泥急須 幅約12㎝ 東さ5-0415☆ | labiela.com
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