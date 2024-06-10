Fender USA ビンテージ ギター　ベース　ストラップ　モノグラム　レザー

FenderUSAビンテージギター ベース ストラップ モノグラム デッドストック レザー キャメルFenderUSAビンテージギター/ベースストラップ モノグラム未開封の為、中は未確認です。袋にパンチ穴あり長期間保管のため、中の袋の部分にに白い汚れが付着しております。袋の外にに破れや傷がございます。カラーはブラック×ブラウン内側のレザーはキャメルです。商品は未使用ですが、以上ご了承ご理解いただける方のみ、ご購入お願い致します。#フェンダー#ハマ・オカモト#限定#ericclapton#80年代#70年代



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