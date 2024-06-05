ポケモンカード8枚まとめ売り

ボックスパックシングル···まとめ売り写真ですがローダーに傷が多いです。カード本体の傷は↓を目安にして下さい状態AピカチュウVSRミュウツーVsterURいかついメットURはくばバドレックスVmaxUR状態Bヨシダ警部補SRミュウツーVsterHR状態CチェレンSRゴツゴツメットUR基本的にひと昔前のポケカは状態が悪いですレギュ落ちもあります写真のローダーはお付けしますスリーブもお付けしますがキャラクタースリーブは透明な頑丈スリーブに換えて発送します値下げして欲しい時はコメント下さい値下げ多少⭕️バラ売り❌検索用レイジングサーフ 黒炎の支配者 151グレイバースト スノーハザード Vsterユニバース パラダイムトリガー スターバース ロストアビス リーリエ ルチア ナンジャモ ミモザ ナタネ メイ カイ メロン ヒナツ ポケモンごっこ とりつかい ミクリ おじょうさま シロナの覇気 アセロラ ルリナ エリカのおもてなし マリィ カトレアレアリティ···SRレアリティ···HRレアリティ···URレアリティ···SR



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