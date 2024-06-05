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ポケモンカード8枚まとめ売り
商品番号 K53646648337
商品名

ポケモンカード8枚まとめ売り
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 2,975 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボックスパックシングル···まとめ売り写真ですがローダーに傷が多いです。カード本体の傷は↓を目安にして下さい状態AピカチュウVSRミュウツーVsterURいかついメットURはくばバドレックスVmaxUR状態Bヨシダ警部補SRミュウツーVsterHR状態CチェレンSRゴツゴツメットUR基本的にひと昔前のポケカは状態が悪いですレギュ落ちもあります写真のローダーはお付けしますスリーブもお付けしますがキャラクタースリーブは透明な頑丈スリーブに換えて発送します値下げして欲しい時はコメント下さい値下げ多少⭕️バラ売り❌検索用レイジングサーフ　黒炎の支配者　151グレイバースト　スノーハザード　Vsterユニバース　パラダイムトリガー　スターバース　ロストアビス　リーリエ　ルチア　ナンジャモ　ミモザ　ナタネ　メイ　カイ　メロン　ヒナツ　ポケモンごっこ　とりつかい　ミクリ　おじょうさま　シロナの覇気　アセロラ　ルリナ　エリカのおもてなし　マリィ　カトレアレアリティ···SRレアリティ···HRレアリティ···URレアリティ···SR
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