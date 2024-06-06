大清雍正年製　水差し　中国美術　アンティーク

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大清雍正年製 水差し 花瓶 置物龍紋、鳳凰紋染付中国美術中国清朝唐物力強い龍と鳳凰が描かれています蓋付きで水差しだと思いますが、花瓶やお部屋のインテリアにも良い雰囲気を醸し出します天上と皇室とのつながりを強調するなかで、鳳凰は皇后を表象し、皇帝つまり天子の象徴である龍に寄り添う理想の伴侶とされてきました。共に描くことで、至福、吉祥、長久の強さを意味します。「龍鳳呈祥」とは龍と鳳凰がもたらす以外には考えられないような繁栄を意味し、「人中龍鳳」は、人間の間に龍と鳳凰がいるかのような、優れた才能のある人を指します。高さ26蓋含む口径5.6横幅18.5着地汚れ少々アンティーク品にご理解の上ご購入ください景徳鎮茶壷など出品中#大清雍正年製水差し#中国美術#中国陶磁器#唐物#染付#清朝#古美術#骨董品#龍文#鳳凰文#大清雍正年製#アンティーク#美術品#陶芸#陶器