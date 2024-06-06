KAT-TUN 亀梨和也 公式写真 310枚

公式写真やTourグッズの写真、DREAMBOYS、公式でないものも一部ございます。Jr.時代からQUEENOFPIRATESあたりまでのお写真となります。亀梨さんメインですが赤西さんや他メンバーのお写真も少数ございます。314点ございますが、数え間違いもあるかと思いますので、310枚と明記しております。自宅で数年保管していたため、多少の黄ばみがございます。あらかじめご了承ください。バラ売り、値下げ交渉✖︎即購入可KAT-TUN亀梨和也グッズ種類···公式写真



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