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【希少品】ボスBOSS DR-550 MK 2
商品番号 M83116744707
商品名

【希少品】ボスBOSS DR-550 MK 2
ブランド名 ボス
特別価格 税込 1,924 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボスBOSSDR-550MK2のリズムマシンです。出品をするのにあたり清掃をしておりますが使用時に付いた傷や汚れが残っております。通常の使用には影響ありません。専用アダプタでの動作及び音出の確認をしておりますがアダプタは付属品としてお付けできませんのでご用意をお願いします。おそらく使用できると思いますが電池での動作確認は行っておりません。付属品のプリセットパターンスコアですが汚れやシミ、折れがあり劣化しておりますが使用には問題ありません。取扱説明書はありませんがネットで検索すると確認することができます。中古品となりますので新品同等をお求めな方や神経質な方はご注意ください。ご検討をお願いします。
http://narcologia.ru/goods/injure110767.html
http://narcologia.ru/goods/freshman297756.html
http://narcologia.ru/goods/ordering342379.html
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