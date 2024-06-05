【最終値下げ】東京喰種 アートコースター:3 BOX

石田スイ展にて購入したアートコースター:3のBOXになります。購入後、いつか飾ろうと思いOPP袋に入れ、暗所に保管していました。飾る場所がないため、もったいないと思い出品させていただきました。24枚あることはしっかりと数えて確認しました。BOXもお付けして発送いたします。値下げ•バラ売り対応できません。取り置きはできる限り対応きますのでご相談ください。



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