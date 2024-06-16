フェルナンデスMG120X hideモデル

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商品詳細
15年位前に購入したhideモデルのサイケ仕様になります。金欠の為に出品します。メンテナンス済み。プチプチで包んでダンボールに梱包して発送します。購入店のスタンプを押した保証書付き。画像にて判断お願い致します。発送は日曜日になります。#フェルナンデス#MG120#XJAPAN#hideヒデタイプ···モッキンバードタイプ
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