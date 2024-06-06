PSA10 ポケモンカード　カエデsr

こちらPSA鑑定に出したワンオーナー品です。 9月到着分です。専用のUVカットスリーブに入れて写真の状態のまま発送致します。発送は追跡ありのらくらくメルカリ便を予定しております。即購入○ご検討よろしくお願い致します。以下検索用Boxボックス種別/詳細···シングルまとめ売りシリーズ···ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレット ポケカ151クレイバーストレアリティ···SR鑑定状況···PSA10特徴···PSA鑑定品



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