ちいかわ飯店 ラッコ ちいかわ

ちいかわ飯店来来ライライぷちミニマスコットラッコ新品未使用未開封厳選したお顔が大変可愛く出品迷っているためこの価格で出品しております。水濡れ防止梱包し発送させていただきます。素人保管ですのでご了承ください。人気タイトル···ちいかわ



【予約】ちいかわ飯店 来来（ライライ）ぷちミニマスコット（ラッコ）【2022年11月上旬より順次発送予定】【通常商品と同時購入・配送希望日指定不可】【キャンペーン対象外】



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