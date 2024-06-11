マーベルレジェンド スパイダーパンク 6インチ スパイダーバース

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商品詳細
HasbroMarvelLegends6inchAcrosstheSpider-VerseSpiderPunkマーベルレジェンドアクロス・ザ・スパイダーバーススパイダー・パンクの出品になります。未開封ですが、フィギュア本体にはアメトイ特有の塗装ムラ・個体差がございます。2枚目以降に写真を添付しておりますのでご確認ください。(他にもご希望の写真があれば追加いたします。)アメトイにご理解のある方のご購入をお願い致します。こちら即購入OKです。未開封のまま段ボールでらくらくメルカリ便にて発送致します。箱なしをご希望の方はコメント頂ければ300円引き(ゆうゆうメルカリ便)に変更します。MarvellegendsActionfigure6インチSpiderVersePunkスパイダーバース
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