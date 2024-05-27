譜面台 メニュースタンド 木製 高さ調整 1350~1,650mm

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高さ、角度の調整が可能譜面台木製高さ調整1350~1,650mm(最大値)パーツを1個抜くことにより、50mm迄下がります。譜面部サイズ：幅425mm、高さ375mm素人採寸の為、多少の誤差はご容赦ください。長期保管品です。状態は画像でご確認ください。特に目立つダメージは無くきれいですが、経年による多少のスレやヨゴレ、劣化がある場合もあります。中古品、長期保管品をご理解頂ける方のみご購入お願い致します。