TAMA タマ　スネアスタンド

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商品詳細
使用感はありますが綺麗な方だと思います。三脚部はフラットにもなります。値下げはできません。よろしくお願い致します。種類···スネアアクセサリー・パーツ···スタンド
http://narcologia.ru/goods/recycling717014.html
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