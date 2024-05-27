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TAMA タマ　スネアスタンド
商品番号 Q47948726604
商品名

TAMA タマ　スネアスタンド
ブランド名 タマ
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

使用感はありますが綺麗な方だと思います。三脚部はフラットにもなります。値下げはできません。よろしくお願い致します。種類···スネアアクセサリー・パーツ···スタンド
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