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- アルトサックス マウスピース Peter Ponzol 85 M1【激レア】
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商品詳細
＜本日限定の20%off価格です＞【PeterPonzol(Alto)85M1】既に現在生産されていないゴールドプレートです。同時に発売されていたM2程バッフルが高くないのでコントロールしやすく、ピーターポンゾールならではの適度な抵抗感も備えています。★デュコフ系の音の荒さが気になる方★オットーリンクでは物足らない方是非お試しください！パッチ使用だったため歯型もほとんどありません。金メッキの剥げもなく超美品だと思います。甘い低音からメタリックな高音までコレ1本でいける快感を是非味わってください。ちなみに自分はSAXソロのレコーディングで使用していました♪＜リガチャーとメタルプレートのストラップを付属させていただきます＞◆品名：PeterPonzol85M1(Alto)GP◆状態：超美品◆付属品：リガチャー、メタルプレートストラップ※即購入OKです※商品すり替え防止のため、購入後のキャンセル・返品はお断りしております※ご購入の際はプロフィールをご一読くださいませ#マウスピース#アルトサックス#メタルマウスピース種類···サックスアクセサリー・パーツ···マウスピース
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