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彫刻家　長江録弥作　鋳銅製　文鎮　きんき　共箱　V　4849
商品番号 P64845282540
商品名

彫刻家　長江録弥作　鋳銅製　文鎮　きんき　共箱　V　4849
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 2,926 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　厚さ約1.4cm　幅約12.5cm×約4.5cm重さ約210ｇ土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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