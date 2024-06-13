Fender Char Mustang フェンダー チャー ムスタング ジャパン

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Charとムスタングの絆 | ギター・マガジンWEB｜Guitar magazine



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CHARMUSTANG2020です。色はSUMIIRO(墨色)でピックガードはべっ甲です。CHARさんのオンラインショップでのみ販売されていた限定カラーで、現在は生産完了しています。ほとんど弾いていないため美品だと思います。動作確認済み。フレットは9.5割以上、ネックはほんの少し順反り(1フレットと最終フレットを押さえた時、12フレットの頂点と6弦との隙間は0.2mmくらい)です。中古品の為、ノークレームノーリターンでお願いします。また同モデルのピックガードの色違いも出品していますので興味あればご覧下さい。FenderFenderjapanFenderUSAFendercustomshopフェンダーフェンダージャパンフェンダーカスタムショップCHARチャーcharmustangziccaziccaaxziccarecordZiccaLimitedModelムスタングサイクロンストラトキャスターテレキャスタージャズマスタージャガーレスポールフライングVSGセミアコフルアコモッキンバードギターシグネイチャーGibsonギブソンESPフジゲンPRSポールリードスミスSchecterシェクターグレコGrecoフェルナンデスFERNANDESTOKAIトーカイTokaiYAMAHAヤマハパシフィカPACIFICAEPIPHONEエピフォンIbanezアイバニーズ