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シャガールのリトグラフ『画家とその二重像』
商品番号 G71747649522
商品名

シャガールのリトグラフ『画家とその二重像』
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 7,740 円
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商品詳細

シャガールのリトグラフ『画家とその二重（自画）像』です　シャガールブルーが美しい作品　サインや作品証明はありませんが、二十数年前、画商から１０万円で購入しました　アンティーク調金色高級額縁入りです　結構大きくて見栄えがします額縁サイズ　７７センチ✕５９センチ
http://narcologia.ru/goods/moisture795269.html
http://narcologia.ru/goods/recycling396914.html
http://narcologia.ru/goods/flight745928.html
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