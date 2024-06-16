シャガールのリトグラフ『画家とその二重像』

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商品詳細
シャガールのリトグラフ『画家とその二重（自画）像』です シャガールブルーが美しい作品 サインや作品証明はありませんが、二十数年前、画商から１０万円で購入しました アンティーク調金色高級額縁入りです 結構大きくて見栄えがします額縁サイズ ７７センチ✕５９センチ
http://narcologia.ru/goods/moisture795269.html
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