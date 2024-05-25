FF ファイナルファンタジー　キーホルダー 当時物

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ファイナルファンタジーのキーホルダー5個セットで出品致します。長年保管してあったものです。経年劣化による汚れや傷などあります。写真を確認していただきご理解の上ご購入下さい。※お値下げ交渉はお断りしております。申し訳ございません。人気ゲームタイトル···ファイナルファンタジー