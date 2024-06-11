入手困難　ポッ拳　ルカリオ赤フィギュア

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商品詳細
フィギュア種類···コレクションフィギュアポケセン特典 ポッ拳 ルカリオ赤フィギュアです。箱から出していない新品ですが、長期保管の為箱に少々痛みがありますが、目立たない程の痛みです。現在入手困難のお品です。ルカリオファンの方、良ければご検討お願い致します！
http://narcologia.ru/goods/tenet215563.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi341947.html
http://narcologia.ru/goods/diamond297258.html
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