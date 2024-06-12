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未使用品　スピーカースタンド　ペア
商品番号 U86107385296
商品名

未使用品　スピーカースタンド　ペア
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 2,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スピーカースタンドペアになります。写真が全てになります。説明書、ケース等はございません。スタンドの高さですが、写真さんの状態で測ったサイズになります。目安として参考にください。各自の調節により変わりますので予めご了承ください。値引きは致しません。値引きコメントはお控えください。商品プチプチ梱包にて発送いたします。よろしくお願いいたします。
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