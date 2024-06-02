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ポケカ スリーブ デッキシールド セレナ マリィ ユウリ ルリナ
商品番号 K42167421144
商品名

ポケカ スリーブ デッキシールド セレナ マリィ ユウリ ルリナ
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 3,149 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードのデッキシールドになります！セットの価格になっております！なので、単品は考えていないです！よろしくお願い致します!!
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