清水美菜子 京焼 足付 皿 長皿 4枚

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京焼皿■作者清水美菜子(祖父人間国宝清水卯一)■概要・未使用品・箱なし※こちらの商品にバラ売り予定はありません。※敷物は撮影用で付属しません。■寸法(約)3点(ものにより数cm差があります)幅25cm・8.5cm、高さ4cm1点幅24cm・8.8cm、高さ5cm■【商品(陶芸・工芸品)について】・出品している陶芸・工芸品は全て家族が収集したものです。私自身は全くの素人ですので、価格のご相談やご質問へのご返事は家族との確認後になります。返信までお時間をいただく場合もございます。予めご了承ください。・ご不明な点やご質問などは、必ずご購入前にお願いいたします。商品写真の追加も可能ですので、ご遠慮なくお申し付けください。