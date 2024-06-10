- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- 楽器/器材
- >
- 打楽器
- >
- SABIAN 18” AA China
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
SABIAN社のAAシリーズの18インチチャイナです！1223g個人的にチャイナとして非常に完成度の高いシンバルだと思っています！『チャイナっていったらコレだっ！』って音がします！！！音量がとても楽に稼げて、ガシガシ叩く以外にも、繊細なタッチもいけます！！とても気に入っていたのですが、生活費の不足や私自身がやるジャンルが変化してきたこともあり、この度出品させていただきました。その為、値段交渉に応じる事、返品への対応はお断りさせていただいています。※3年程前に購入してからいろんな現場で使ってきた為、使用感はそこそこありますが、使用には影響ありません。種類···その他レベル···中級者
http://narcologia.ru/goods/preference618938.html
http://narcologia.ru/goods/assessor644003.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation628524.html
AA CHINESE 18
SABIAN [AA] CHINESE AA-18C
AA CHINESE | SABIAN
SABIAN AA CHINESE / CHINA [AA-18C(-B) 18″(45cm) : Thin] セイビアン AA チャイナシンバル-SOAR SOUND 本店 / ソアーサウンド
SABIAN [AA] CHINESE AA-18C
SABIAN AA Chinese 18
SABIAN AA Chinese 18 [AA-18C][1265g]【中古品】（中古）【楽器検索 ...
SABIAN 18
Sabian 18
SABIAN AA Metal-X Chinese 18インチ チャイナシンバル culto.pro
Sabian 18
SABIAN AA-18C [AA Chinese 18][1370g] 【中古品】 ｜イケベ楽器店
USED SABIAN セイビアン AA Chinese チャイナ 18
http://narcologia.ru/goods/preference618938.html
http://narcologia.ru/goods/assessor644003.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation628524.html
AA CHINESE 18
SABIAN [AA] CHINESE AA-18C
AA CHINESE | SABIAN
SABIAN AA CHINESE / CHINA [AA-18C(-B) 18″(45cm) : Thin] セイビアン AA チャイナシンバル-SOAR SOUND 本店 / ソアーサウンド
SABIAN [AA] CHINESE AA-18C
SABIAN AA Chinese 18
SABIAN AA Chinese 18 [AA-18C][1265g]【中古品】（中古）【楽器検索 ...
SABIAN 18
Sabian 18
SABIAN AA Metal-X Chinese 18インチ チャイナシンバル culto.pro
Sabian 18
SABIAN AA-18C [AA Chinese 18][1370g] 【中古品】 ｜イケベ楽器店
USED SABIAN セイビアン AA Chinese チャイナ 18