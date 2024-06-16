拍子木　花梨　６寸　(18cm)

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花林拍子木 6寸 | 宮本卯之助商店オンラインショップ 花林拍子木 6寸 | 宮本卯之助商店オンラインショップ



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拍子木（カリン製）-安藤太鼓店 拍子木（カリン製）-安藤太鼓店



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花林の拍子木です。軽くて、とても良い音色がでます。発送時は箱を付けて発送致します。定価は4,600円する品物です。ご検討よろしくお願い致します。#日本文化#拍子木#和楽器#神具#紙芝居