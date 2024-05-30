【専用】ストライダー スポーツ 12インチ

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ストライダースポーツ12インチオレンジ北海道札幌市、札幌近郊の方で。直接手渡し希望です。その他発送は着払いで対応いたします。マンション内で保管してましたので、酷いサビはありません。男女問わず使える色でまだまだご利用いただけると思います。状態は写真でご確認くださいませ。ジャンル（スポーツ選手）···その他