

古伊万里 染付松竹梅微塵唐草文菊型大皿 明治～大正 直径46.5㎝ 無傷 ... 古伊万里 染付松竹梅微塵唐草文菊型大皿 明治～大正 直径46.5㎝ 無傷 ...



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ご覧頂きありがとうございます。陶磁器の町、佐賀県伊万里市在住で古物商（第911100009525）を営んでおります「陶磁器ヨーソロー」と申します。古伊万里、現代作家もの、個人で製作活動しているレアな窯元、有田焼伊万里焼の陶磁器を中心に出品しております。未使用品に関しては陶磁器商社、骨董に関しては古物競りやコレクター依頼品でございますので、ご安心くださいませ。こちらの品は明治～大正時代に有田で焼かれた「染付松竹梅微塵唐草文大皿」でございます。染付にコバルト入っているため発色が濃い藍色になっていることから、明治以降に製作されたものかと推測でします。また、高台の内側にはトチン跡が5つありますので、新しいものでもありません。100年前後は時代があるかと存じます。★寸法★直径46.5㎝高さ6.2㎝種類...皿・鉢#古伊万里#染付#微塵唐草#松竹梅#蛸唐草#明治#大正