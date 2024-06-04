KAWAI カワイ　河合楽器　ミニピアノ　P-32（赤）

KAWAIカワイ 河合楽器ミニピアノP-32（赤）子供のおもちゃとして使用していましたが、本物のピアノを購入することになりこちら出品いたします。他のおもちゃのピアノは音程が微妙に違うことが多いので、絶対にKAWAIのこのピアノ！と決めていました。私自身ピアノや他の楽器を永年習っており、子どもに変な音程が癖つくと嫌なので定価は少し高いですがこちらを使っていました。傷はありますが、全ての音程確認しましたが狂っていません。届いたらすぐ使って頂けますので、おすすめです。※購入時の箱に入れて発送いたします。



ミニピアノ P-32 1164（ナチュラル）｜製品情報｜河合楽器製作所 製品 ...



ミニピアノ P-32 1162（ホワイト）/1163（レッド） ｜製品情報｜河合 ...



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カワイミニピアノP-32 フルモデルチェンジして発売いたします ...



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