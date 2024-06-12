第五人格　白黒無常　ナンジャタウン　アクリル　アクキー　キーホルダー

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第五人格 ナンジャタウンコラボのアクリルキーホルダーです。キャラは白無常です。特に目立った傷や汚れはありませんが、一度は人の手に渡ったものですのでご了承ください。即購入OKです。グッズ種類···キーホルダー