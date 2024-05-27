レア品　イスクラパンダ　シンシン　手塚治虫

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商品詳細
イスクラパンダ 貯金箱不要になりましたので出品します。自宅保管の際の細かい傷、小さな汚れ数カ所あります。新品同様ではありませんので、ご了承いただける方にお願いいたします。#イスクラ #シンシン #パンダ #グッズ#手塚治虫 #虫プロ #キャラクターグッズ#パンダ #貯金箱 #レア #非売品 #激レア#動物園 #上野 #上野動物園 #自然動物園 #チャイナ #タツノコプロ#おもちゃ #ヤッターマン #アニメ #哺乳類 #アンパンマン#火の鳥 #中医薬 #貯金 #ぱんだ #金運 #子ども #園児
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