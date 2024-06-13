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アンダーテール フィギュア ５個セット
商品番号 C87654786797
商品名

アンダーテール フィギュア ５個セット
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 5,720 円
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商品詳細

ご覧くださり、ありがとうございます！■fangamer公式で購入し、短期間棚に飾った後は暗所にて保管しておりました。※外箱付き・内部のプラスチックのブリスター無し(画像5枚目参照)※ニンゲンの台座に薄く傷が２箇所ございます(画像6枚目参照)完璧な美品をお求めの方はご遠慮くださいませ。◆即購入OK！◆バラ売り・お値下げ交渉ご遠慮ください。UNDERTALE　トビー・フォックス　サンズ　パピルス　トリエル　フラウィ　ニンゲン
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