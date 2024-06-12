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- 状態良好 特典表情パーツ（おこ顔）付き 艦これ figFIX 島風中破ver.
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商品詳細
グッスマオンライン購入特典表情パーツ（おこ顔）付きグッドスマイルカンパニー艦隊これくしょん艦これfigFIX島風中破ver.マックスファクトリー状態良好美品です。保管は紫外線に気を使った環境にて保管していました。手持ちのフィギュア整理の為、出品します。1番大きい連装砲ちゃんの左手が取れやすいので、紛失には気をつけてください。商品到着後に、接着剤を使うのも良いと思います。figmaの島風も出品しています。宜しければ是非ご覧ください。タバコは吸いません。ペットもいません。ご不明な点がございましたらご質問を承ります。
http://narcologia.ru/goods/stair881300.html
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figFIX 島風 中破ver.
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