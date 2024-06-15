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YAMAHA YD9000 RDシリーズ　10.12.13.14タム
商品番号 C46256855001
商品名

YAMAHA YD9000 RDシリーズ　10.12.13.14タム
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 23,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YAMAHAYD9000RDシリーズ　10.12.13.14タム使用する機会が少ないため出品します。傷等ぼちぼちございますが製造年数を考えると割と綺麗な方だと思います。10と14タム用のケースもお付けします。値引き交渉受付ます！※12タム乗せ忘れてたので更新しました。
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