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- YAMAHA YD9000 RDシリーズ 10.12.13.14タム
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商品詳細
YAMAHAYD9000RDシリーズ 10.12.13.14タム使用する機会が少ないため出品します。傷等ぼちぼちございますが製造年数を考えると割と綺麗な方だと思います。10と14タム用のケースもお付けします。値引き交渉受付ます！※12タム乗せ忘れてたので更新しました。
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