コーチジャケット　パスファインダー　BUMP OF CHICKEN

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商品詳細
暗所にて保管しておりました。新品未開封ですが、素人の自宅保管です。ご理解いただける方のみよろしくお願いいたします。SizeS:着丈71×身幅53cmです。折りたたんで発送予定です。#BUMPOFCHICKEN#Pathfinder人気グループ...BUMPOFCHICKEN
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