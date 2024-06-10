コーチジャケット　パスファインダー　BUMP OF CHICKEN

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暗所にて保管しておりました。新品未開封ですが、素人の自宅保管です。ご理解いただける方のみよろしくお願いいたします。SizeS:着丈71×身幅53cmです。折りたたんで発送予定です。#BUMPOFCHICKEN#Pathfinder人気グループ...BUMPOFCHICKEN